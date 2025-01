Cecilia Sala, il governo tenta di accelerare

Per Cecilia Sala si punta a ottenere gli arresti domiciliari nell'ambasciata italiana a Teheran. La nostra connazionela è rinchiusa da due settimane senza accuse precise nel carcere di Evin, ma l'ambasciatore della Repubblica Islamica in Italia, convocato alla Farnesina, sostiene che abbia avuto ogni agevolazione e chiede invece gli arresti domiciliari per Mohammad Abedini, l'ingegnere iraniano arrestato il 16 dicembre a Malpensa su mandato degli Stati Uniti-