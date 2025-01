Cecilia Sala, i genitori chiedono il silenzio stampa

L'ambasciatrice italiana, Paola Amedei, è stata convocata al ministero degli esteri della repubblica islamica: l'Iran - riporta l'agenzia ufficiale Irna - ha protestato per l'arresto illegale di Moahammad Abedini, l'ingegnere iraniano esperto di droni fermato a Malpensa il 16 dicembre su mandato del dipartimento di giustizia americano, che ne chiede l'estradizione per complicità in un attentato.