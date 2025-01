"L'ho trovata bene, è stanca ha bisogno di riposare. Abbiamo registrato un podcast in cui racconta come è stato questo periodo. La cosa più difficile per lei è stato l'isolamento, il silenzio, non poter parlare con nessuno. Sicuro è pronta per tornare a lavorare". Lo ha detto Mario Calabresi, direttore di Chora Media uscendo dall'abitazione di Cecilia Sala.