Castiglion Fiorentino mette al bando le lingue straniere

Addio ad espressioni come Welfare, Smart Working e Spending Review. In Toscana il comune di Castiglion Fiorentino mette al bando l'inglese. D'ora in poi nei documenti ufficiali non si useranno più lingue straniere, ma solo l'italiano. A stabilirlo una nuova ordinanza del sindaco. Obiettivo? Garantire un'informazione più chiara ai cittadini, anziani in primo luogo.