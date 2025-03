Caso Pelicot, anche la figlia denuncia il padre: "Abusi per anni"

Caroline Darian, figlia di Gisele Pelicot, ha denunciato il padre Dominique per averla drogata e abusata sessualmente per dieci anni con le stesse modalità usate contro la madre. La 45enne ha sporto denuncia al tribunale di Versailles accusando il padre di "stupro, tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di sostanze che alterano lo stato di coscienza per commettere uno stupro". Dominique Pelicot è già stato condannato a 20 anni di carcere per aver drogato e fatto stuprare la moglie per anni. Con questa nuova denuncia, Caroline Darian intende lanciare un messaggio a tutte le vittime affinché "non si arrendano mai" e spera che "la giustizia faccia davvero quello che deve".