Caso Diciotti, il governo reagisce all'ordinanza della Cassazione

"Spendere così i soldi dei cittadini, quando non ci sono abbastanza risorse per fare tutto quello che c'è da fare, è frustrante e allontana dalle istituzioni". E' amarissimo il commento del presidente del consiglio Meloni all'ordinanza della Cassazione che chiede al governo di risarcire i migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti nel 2018, mentre l'allora ministro dell'Interno Salvini spingeva perché lo sbarco avvenisse in un altro Paese dell'Unione. Controreplica alle affermazioni del governo dalla presidente di Cassazione Cassano che ha parlato di insulti inaccettabili che mettono in discussione la divisione dei poteri. "Così si crea un cortocircuito", avverte il vicepremier Tajani, mentre dalle opposizioni è Bonelli ad attaccare. Tra i 41mila e 72mila euro pro capite la cifra ipotizzata che il Tesoro sarà chiamato a versare.