Caso Almasri, Nordio cerca la mediazione con la corte penale dell'Aja

Abbassare i toni, riaprire il dialogo, trovare una interlocuzione con la corte penale internazionale che possa porre fine alle accese polemiche di questi giorni, individuando gli strumenti migliori per evitare che si ripetano incomprensioni come nel caso Almasri.

È questo l'obiettivo del ministro Nordio che con una richiesta informale alla Corte dell'Aja, chiede di avviare consultazioni per chiarire le criticità che si sono manifestate soprattutto sotto il profilo della comunicazione.