Caso Almasri, Meloni indagata per favoreggiamento e peculato

La premier Meloni indagata dalla Procura di Roma per peculato e favoreggiamento sul caso Almasri, il comandante libico accusato di crimini contro l'umanità dalla Corte dell'Aja arrestato e poi rilasciato e riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato. "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. Vado avanti senza paura", dice la presidente del Consiglio in un video diffuso sui social per dare la notizia. Avviso di garanzia anche ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano.