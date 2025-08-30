Casal di Principe, stop alla movida per gli under 14: scatta il coprifuoco

Per qualcuno è una sorta di coprifuoco, una limitazione della libertà che suona inaccettabile. Ma quasi tutti concordano con il sindaco di Casal di Principe, nel Casertano, che con un'ordinanza ha disposto che i minori di 14 anni non debbano uscire senza la compagnia di un adulto, dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Una decisione presa dall'esigenza di tutelare proprio loro e la loro sicurezza.