Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Nel Casertano

Casal di Principe, stop alla movida per gli under 14: scatta il coprifuoco

Gli adolescenti non possono uscire senza la compagnia di un adulto, dalla mezzanotte alle 6 del mattino

di Bruna Varriale
30 Ago 2025 - 14:01
01:32 

Per qualcuno è una sorta di coprifuoco, una limitazione della libertà che suona inaccettabile. Ma quasi tutti concordano con il sindaco di Casal di Principe, nel Casertano, che con un'ordinanza ha disposto che i minori di 14 anni non debbano uscire senza la compagnia di un adulto, dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Una decisione presa dall'esigenza di tutelare proprio loro e la loro sicurezza.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri