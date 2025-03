Casa crollata a Roma, il turista ferito: "Bella settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo"

"L'alloggio è fantastico e le foto non rendono giustizia, dato che sono solo io mi siedo ogni giorno in un posto diverso". Scriveva così Grant Paterson, l'uomo di origine scozzese rimasto gravemente ferito nel crollo della palazzina di Monteverde, a Roma. Era giunto nella capitale il 17 marzo e stava per tornare in Scozia. A impressionare è l'ultima frase del turista, quasi un drammatico presagio: "Dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo". Il 54enne è ancora in prognosi riservata al Sant'Eugenio, con il 75% di ustioni in tutto il corpo.