Casa Bianca, il restyling di Trump è all'insegna del barocco

La Casa Bianca sta subendo un restyling in pieno stile Trump, caratterizzato da un’eccessiva presenza di oro e decorazioni lussuose. Lo Studio Ovale è stato trasformato in una sorta di galleria dorata, con statue, aquile, specchi rococò e dipinti triplicati rispetto a quelli precedenti. I lavori non si fermano qui: il Rose Garden sarà pavimentato e trasformato in un'area salotto in stile patio, mentre nel cortile sud potrebbe sorgere una nuova sala da ballo per le cene di stato. Il presidente aveva annunciato piccoli ritocchi alla Casa Bianca prima delle elezioni, ma ora il suo stile, ricco e opulento, sta suscitando molte ironie sui social. Molti lo paragonano a un mix tra Las Vegas e il Taj Mahal, con una facciata che sembra esageratamente decorata.