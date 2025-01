Caos treni, Salvini: "Rete obsoleta"

Non si ferma a polemica dopo la giornata di caos con treni in tilt e passeggeri in difficoltà. Le opposizioni attaccano il ministro dei Trasporti. Lo difende la Lega: "La rete è obsoleta". Lo difende Lupi: "Polemiche pretestuose. La rete ha dei problemi ma il ministero di Salvini se ne sta occupando. Sono problemi che arrivano dal passato".

L'autodifesa di Salvini: "Danni lasciati da altri. Noi apriamo i cantieri". Record di 1.200 interventi