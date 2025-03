Campi Flegrei, proseguono le verifiche sui livelli di CO2

L'attenzione delle autorità ai Campi Flegrei resta alta, perché in alcune zone l'anidride carbonica è oltre i valori soglia, in particolare in scantinati e seminterrati. Per ordinanza dei tre comuni flegrei le aziende devono dotarsi di misuratori della CO2 e restano quindi off limits locali sotterranei usati come abitazioni o per lavoro. Mentre proseguono anche in queste ore i controlli di protezione civile, vigili del fuoco ed esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sugli edifici pubblici, in particolare sulle ultime 10 scuole rimaste.