Campi Flegrei, la scossa più forte di 4.4 | Borrelli: "La popolazione è stremata e impaurita"

“Per prima cosa andranno eseguite accurate verifiche per determinare l’entità dei danni, anche se non dovrebbero essercene di gravi. Molte abitazioni hanno subito delle lesioni alle pareti che dovranno essere verificate quanto prima. Questa scossa, molto forte, che fortunatamente non ha causato vittime, che serva almeno a scuotere tutte le Istituzioni. Subito bisogna procedere a piani e via di fuga pronti ed efficienti, aree di raccolta, campi di accoglienza, messa in sicurezza degli edifici e comunicazione chiara alla popolazione. Al Ministro Musumeci chiediamo ancora una volta di essere presente sul territorio e di lavorare affinché i fondi previsti siano incrementati e arrivino in tempi rapidi a differenza di quello che sta accadendo adesso. La popolazione è stremata” – le parole del deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha seguito per tutta la notte l'evolversi dei fatti raccogliendo le preoccupazioni e i disagi dei cittadini.