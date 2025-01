California, incendio in un impianto di stoccaggio di batterie

Centinaia di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione e parte dell'autostrada 1 nel nord della California è stata chiusa a causa di un grave incendio scoppiato In uno dei più grandi impianti di stoccaggio di batterie del mondo. A circa 1.500 persone è stato ordinato di lasciare Moss Landing e l'area di Elkhorn Slough. La centrale elettrica di Moss Landing, situata a circa 124 chilometri a sud di San Francisco, è di proprietà della società texana Vistra Energy e contiene decine di migliaia di batterie al litio. Le batterie sono importanti per immagazzinare l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili come l'energia solare, ma se vanno in fiamme possono essere estremamente difficili da spegnere.