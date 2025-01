Cade con il cane nel lago ghiacciato, l'incredibile salvataggio

Brutta avventura per un uomo e il suo cane finiti nelle acque del lago Waban, in Massachusetts. Durante una passeggiata, l'animale è corso verso il lago, ma il ghiaccio non ha retto ed è finito in acqua. Il proprietario ha cercato di raggiungerlo con una barca, ma è a sua volta caduto nel lago. Il lieto fine è arrivato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a raggiungere i due e a portarli sani e salvi (e infreddoliti) a riva.