Breaking News delle 9.00 | Vertice Trump-Putin in Alaska a Ferragosto

In questa edizione: Vertice Trump-Putin in Alaska a Ferragosto. "Fermate il piano di Israele su Gaza". Allarme botulino, attivati protocolli sanitari. Nagasaki, 80 anni dopo la seconda atomica. Addio a Jim Lovell, comandante di Apollo 13.

09 Ago 2025 - 10:54
