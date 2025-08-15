Logo Tgcom24
Breaking News delle 9.00 | Oggi il vertice Trump-Putin in Alaska

In questa edizione: Oggi il vertice Trump-Putin in Alaska. Cisgiordania, da Usa no a nuovi insediamenti. Milano, 3 indagati non più ai domiciliari. Milano, si cerca il quarto minorenne rom. Calano i femminicidi, aumenta lo stalking. Cincinnati, Sinner vola in semifinale.

15 Ago 2025 - 10:26
