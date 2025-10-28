Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump su Putin: "Pensi a pace, non a missili"

In questa edizione: Trump su Putin: "Pensi a pace, non a missili". Orban da Meloni attacca la Ue: "Non conta". Manovra, domani vertice di maggioranza. Nuovo sito sessista, donne spogliate dall'IA.

28 Ott 2025 - 00:16
