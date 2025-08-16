Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Alaska, nessuna intesa. Timori e speranze

In questa edizione: Alaska, nessuna intesa. Timori e speranze. Zelensky e leader Ue, lunedì a Washington. Arrivata da Gaza malnutrita, muore 20enne. Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni.

16 Ago 2025 - 22:07
