Breaking News delle 18.00 | Vertice Trump-Putin, mondo col fiato sospeso

In questa edizione: Vertice Trump-Putin, mondo col fiato sospeso. Record debito pubblico: 3070,7 miliardi. L'ultimo saluto a Milano a Cecilia De Astis. Migranti, continuano le ricerche dei dispersi. Il braccialetto on funziona, l'ex la uccide. Calcio, da domani torna la Coppa Italia.

14 Ago 2025 - 18:08
01:56 

