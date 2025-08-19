Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Verso un bilaterale tra Zelensky e Putin

In questa edizione: Verso un bilaterale tra Zelensky e Putin, Israele: Hamas rilasci tutti gli ostaggi, Morti dopo taser, indagati due militari, Domani i funerali di Pippo Baudo, Omicidio Milito, confessa figlio compagna, Sinner conferma partecipazione agli Us Open.

19 Ago 2025 - 18:15
01:57 

