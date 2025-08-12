Breaking News delle 18.00 | Ucraina, Ue: "Niente pace senza Zelensky"

In questa edizione: Ucraina, Ue: "Niente pace senza Zelensky". Gaza, Meloni sente premier saudita Bin Salman. Auto pirata, minori fermati non imputabili. Garlasco, procura: contaminazione in autopsia. Allerta caldo, 11 città da bollino rosso. Tennis, Sinner agli ottavi contro Mannarino.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)