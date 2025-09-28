Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Ucraina, massiccio attacco di droni russi

In questa edizione: Ucraina, massiccio attacco di droni russi. Papa: "Interi popoli piegati dalle guerre". Moldavia, elezioni parlamentari in corso. Caivano, minacce a don Patriciello. Regionali, Marche e Val d'Aosta alle urne. Pallavolo, l'Italia è campione del mondo.

28 Set 2025 - 18:09
01:48 

