Breaking News delle 18.00 | Summit Russia-Ucraina a Roma, Putin dice no

In questa edizione: Summit Russia-Ucraina a Roma, Putin dice no. Occupazione Gaza, Costa: "Israele si ravveda". Dazi, l'oro vola e tocca un nuovo record. Allarme botulino, attivi protocolli sanitari. Abusa delle nipoti di 6 anni, arrestato 78enne. Tennis, domani in campo Jannik Sinner.

08 Ago 2025 - 18:22
