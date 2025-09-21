Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Sì di UK, Australia e Canada alla Palestina

In questa edizione: Sì di UK, Australia e Canada alla Palestina, I funerali di Kirk a Phoenix, in arrivo Trump, Meloni ricorda Kirk: "Non abbiamo paura", Salvini a Pontida: "No a soldati in Ucraina", Uccise da un'auto, arrestato l'investitore, Il derby è della Roma, flop Ferrari a Baku.

21 Set 2025 - 18:29
