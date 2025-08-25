Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Raid Israele su ospedale, morti 5 giornalisti

In questa edizione: Raid Israele su ospedale, morti 5 giornalisti. Tajani: fiducia in Papa Leone per la pace. Nave Mediterraneo ong sottoposta a fermo. Trump minaccia revoca licenza per tv "ostili". Tifone Vietnam, 325mila persone evacuate. Serie A, oggi altri due match in campo.

25 Ago 2025 - 18:09
