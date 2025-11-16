Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Papa Leone: si ascolti il grido dei poveri

In questa edizione: Papa Leone: si ascolti il grido dei poveri, Mattarella: volto guerra è quello dei bambini, Zelensky azzera la governance energetica, Libano, spari su Unifil. Israele: accidentale, Incidenti stradali in calo nel 2025, Atp Finals di Torino, Sinner contro Alcaraz

16 Nov 2025 - 18:09
