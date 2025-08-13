Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | "No al veto di Mosca su Kiev in Ue e Nato"

In questa edizione: "No al veto di Mosca su Kiev in Ue e Nato". In arrivo in Italia 31 bambini palestinesi. Naufragio a Lampedusa, almeno 20 morti. Auto pirata, i rom minorenni tornano al campo. Femminicida aveva braccialetto elettronico. Botulino, Iss: 1300 casi dal 2001 a oggi.

13 Ago 2025 - 18:26
02:03 

