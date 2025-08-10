Breaking News delle 18.00 | La Ue: territori occupati sono di Kiev

In questa edizione: La Ue: territori occupati sono di Kiev, Netanyahu: obiettivo è liberare Gaza, Papa Leone XIV: "Siate sentinelle di pace", Morti per botulino, sono 9 gli indagati, Etna, colata lavica e allerta arancione, Tennis, oggi in campo Paolini e Bronzetti.