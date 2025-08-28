Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Kellogg: Attaccato il piano di pace di Trump

In questa edizione: Kellogg: Attaccato il piano di pace di Trump. Iran, ripristinate le sanzioni internazionali. Chigi, cdm vara la riforma della Farnesina. Spesa militare, tutti gli alleati Nato al 2%. Roccella: "Presto misure contro siti sessisti". US Open, sfida Sinner-Popyrin.

28 Ago 2025 - 18:07
02:05 

