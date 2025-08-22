Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | "Incontro Mosca-Kiev? Preferirei non esserci"

In questa edizione: "Incontro Mosca-Kiev? Preferirei non esserci". L'Onu lancia l'allarme: "A Gaza è carestia". Dazi, a rischio l'acciaio Ue. Inchiesta Milano, revocato arresto Catella. Controesodo, weekend da bollino rosso. Calcio, domani al via la Serie A.

22 Ago 2025 - 19:25
01:58 

