Breaking News delle 18.00 | Idf: "Evacuazione da Gaza City è inevitabile"

In questa edizione: Idf: "Evacuazione da Gaza City è inevitabile". Delegazione ucraina in settimana da Witkoff. Sparatoria Minneapolis, assalitore suicida. Responsabilità minori rom del comune di Milano. Confcommercio, cresce la spesa delle famiglie.

27 Ago 2025 - 18:27
01:45 

