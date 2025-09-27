Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Droni Mosca, Nato: "Risposta si rafforzerà"

In questa edizione: Droni Mosca, Nato: "Risposta si rafforzerà", Hamas: "Non abbiamo ricevuto piano di Trump", Flotilla: "La delegazione italiana va avanti", Ex Ilva, "ricevute 10 offerte di acquisto", Ragusa, padre ragazzo rapito: "Trattato bene", Serie A, al via Juventus-Atalanta.

27 Set 2025 - 18:11
01:52 

