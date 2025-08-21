Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Dazi, siglata dichiarazione congiunta Usa-Ue

In questa edizione: Dazi, siglata dichiarazione congiunta Usa-Ue, Russia-Ucraina, passo indietro di Trump, "Occuperemo Gaza anche con tregua con Hamas", Leoncavallo, Meloni: "No a zone franche", Rissa in spiaggia nel Crotonese, muore 22enne, Conference League, stasera Polissya-Fiorentina.

21 Ago 2025 - 18:13
01:58 

