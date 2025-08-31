Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Al via vertice in Cina con Xi-Putin-Modi

In questa edizione: Al via vertice in Cina con Xi-Putin-Modi. Kiev smentisce Mosca su conquiste in Ucraina. Israele vuole annettere parti Cisgiordania. Siti sessisti, sarebbe italiano il gestore. Rapina da 200mila euro in centro a Firenze. Tennis, Us Open, Sinner vola agli ottavi.

31 Ago 2025 - 18:12
01:59 

