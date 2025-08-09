Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Ucraina, anche l'Italia al vertice a Londra

In questa edizione: Ucraina, anche l'Italia al vertice a Londra, Israele, le famiglie degli ostaggi protestano, Calabria, elezioni regionali il 5-6 ottobre, Confartigianato, corre l'export anti dazi, Messina, suicidio in carcere: 7 indagati, Padova, 19enne violentata: tre arresti.

09 Ago 2025 - 17:15
01:55 

