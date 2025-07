Breaking News delle 17.00 | Trump incontra Starmer, Gaza tema centrale

In questa edizione: Trump incontra Starmer, Gaza tema centrale, Dazi al 15%, Tajani incontra le imprese, Palestina, lettera di ex ambasciatori a Meloni, Meloni in Etiopia: il cibo motore di crescita, Violenza sessuale su minore, prete arrestato, Mondiali di nuoto, altre due medaglie azzurre.