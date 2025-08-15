Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Trump in volo per incontrare Putin in Alaska

In questa edizione: Trump in volo per incontrare Putin in Alaska. Papa Leone: "Non rassegnamoci a logica armi". Coro di no a insediamenti in Cisgiordania. I dati del dossier sicurezza, in calo i reati. Circeo, investe 3 giovani e scappa: 1 morto. Caldo record a Ferragosto, l'allarme dell'OMS.

15 Ago 2025 - 17:40
