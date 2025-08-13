Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Trump: "Anche gli europei vogliono l'accordo"

In questa edizione: Trump: "Anche gli europei vogliono l'accordo". Gaza, IDF da via libera al piano di Netanyahu. Naufragio a Lampedusa, almeno 20 morti. Auto pirata, i rom minorenni tornano al campo. La Spezia, uccide l'ex moglie e si costituisce. Cincinnati, stasera in campo Sinner-Mannarino.

13 Ago 2025 - 18:21
02:03 

