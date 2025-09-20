Breaking News delle 17.00 | Putin: "L'escalation è la soluzione migliore"

In questa edizione: Putin: "L'escalation è la soluzione migliore". Hamas pubblica immagine dei 47 ostaggi a Gaza. Cyberattacco paralizza gli aeroporti Ue. "Deficit? Possibile sotto il 3% quest'anno". 63enne uccisa a Latina, fermata ex badante. Atletica, Battocletti bronzo nei 5000 metri.
