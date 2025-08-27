Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Meloni: "Per le famiglie pronto un piano casa"

In questa edizione: Meloni: "Per le famiglie pronto un piano casa". Idf: "Evacuazione da Gaza city è inevitabile". Mosca: "Sforzi di pace di Trump importanti". Migranti, Pd visita la nave Mediterranea. Cade in piscina, muore bimbo di tre anni. Sinner batte Kopriva, domani sfida Popyrin

27 Ago 2025 - 17:05
