Breaking News delle 17.00 | Il piano di Netanyahu: occupare Gaza in 5 mesi

In questa edizione: Il piano di Netanyahu: occupare Gaza in 5 mesi. Cremlino, Putin esclude incontro con Zelensky. Dazi, Ue "15% anche per farmaci e chip". Autopsia, Simona sarebbe morta per annegamento. Femminicidio Foggia, fermato l'ex compagno. West Nile, sesta vittima nel Lazio.

07 Ago 2025 - 17:11
01:57 

