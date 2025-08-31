Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Dalla Cina Putin minaccia l'Europa

In questa edizione: Dalla Cina Putin minaccia l'Europa. Kiev: un flop l'avanzata russa. Barcellona, salpa la Global Sumud Flotilla. Siti sessisti, i pm: "Presto un fascicolo". Colpo da 200mila euro in centro a Firenze. Sinner avanza agli ottavi dello Us Open.

31 Ago 2025 - 17:08
