Breaking News delle 17.00 | Cinque giornalisti morti in raid Israele

In questa edizione: Cinque giornalisti morti in raid Israele, Cina smentisce forze peacekeeping in Ucraina, Sos Mediterranee: spari libici per 20 minuti, Roma, 60enne violentata al parco, Trump minaccia revoca licenza a tv ostili, Serie A, oggi altri due match in campo.

25 Ago 2025 - 17:00
02:06 

