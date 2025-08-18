Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Zelensky vedrà leader Ue prima di Trump

In questa edizione: Zelensky vedrà leader Ue prima di Trump, Zelensky: "Nessuna ricompensa a Mosca", Israele approva piano evacuazione Gaza City, Genova, ancora un morto per il taser, Salento, turista muore colpito da un fulmine, Pippo Baudo, in migliaia alla camera ardente.

18 Ago 2025 - 16:51
01:52 

