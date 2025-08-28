Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Von der Leyen a Trump: "Putin deve negoziare"

In questa edizione: Von der Leyen a Trump: "Putin deve negoziare". Israele, Ben Gvir vuole vietare le proteste. Chigi, oggi cdm e vertice sull'Ucraina. Spesa militare, tutti gli alleati Nato al 2%. Il sito sessista chiude dopo le denunce. US Open, oggi in campo Sinner contro Popyrin.

28 Ago 2025 - 17:01
