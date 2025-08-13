Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Vertice Trump-Putin, mondo col fiato sospeso

In questa edizione: Vertice Trump-Putin, mondo col fiato sospeso. Strage Lampedusa, si cercano i dispersi. Il braccialetto non funziona, l'ex la uccide. Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia. Autovelox a rischio spegnimento da ottobre. Calcio, il Psg si prende anche la Supercoppa.

13 Ago 2025 - 16:00
