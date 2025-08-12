Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ucraina, Ue: "Niente pace senza Zelensky"

In questa edizione: Ucraina, Ue: "Niente pace senza Zelensky". Gaza, Meloni sente premier saudita Bin Salman. Auto pirata, minori fermati non imputabili. Garlasco, procura: contaminazione in autopsia. Allerta caldo, 11 città da bollino rosso. Tennis, Sinner agli ottavi contro Mannarino.

12 Ago 2025 - 17:11
01:56 

