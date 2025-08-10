Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Kallas (Ue): i territori occupati sono di Kiev

In questa edizione: Kallas (Ue): i territori occupati sono di Kiev, Netanyahu parla alla stampa estera, Papa Leone: siate sentinelle di pace, Morti per botulino: 9 indagati, 5 sono medici, Etna, colata lavica: allerta arancione voli, Cincinnati, oggi in campo Paolini e Bronzetti.

10 Ago 2025 - 16:10
